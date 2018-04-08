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الوطن

حملة مكثفة لإزالة الاشغالات بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية

منذ 21 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
حملة مكثفة لإزالة الاشغالات بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية

حملة مكثفة لإزالة الاشغالات بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية

شنت إدارة إشغال الطريق بحي الجمرك في الإسكندرية، برئاسة المهندس حنفي محمد حنفي رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين، التي تشغل الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

واستهدفت الحملة شارع إسماعيل صبري، وشارع رأس التين، وشارع أبو ورد، ومربع العدوي، وشارع الترسانة، وشارع محمد كريم.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات المنوعة من حواجز خرسانية وحديدية، إزالة أكشاك خشبية، تعريشات مخالفة، مواسير حديدية للتعاليق، فاترينة زجاجية كبيرة لمحمصة، وتم إتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين، ويأتي ذلك في ضوء الحملات اليومية المكثفة على مدار اليوم للحد من المخالفات والقضاء عليها.

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