النيابة تأمر بضبط وإحضار قاضٍ بتهمة الاتجار في السلاح والسرقة

قالت مصادر قضائية، إن نيابة جنوب الجيزة أصدرت، اليوم، قرارًا بضبط وإحضار "ب.م.س" مستشار بمجلس الدولة، لاتهامه بالاتجار بالسلاح والذخيرة، وتهريب متهم بالاتجار في الذخائر، وسرقة سيارة، من جانبه قرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن المتهم.

وكشفت المصادر، عن أن القاضي المتهم يقيم في منطقة بولاق الدكرور، وصدر قرار ضبطه وإحضاره، لاتهامه في القضية رقم 11227 لسنة 2015 جنح الجيزة.

وأوضحت المصادر، أن قرار الضبط والإحضار صدر على خلفية واقعة ضبط تاجر سلاح يُدعى "رضا.م.ح" مقيم بمدينة المراغة في سوهاج، لحيازته كرتونة بداخلها 275 طلقة نارية، وخلال استجوابه اعترف بأنها تخص المستشار المتهم.

وتبين من التحريات، أن المستشار المتهم انتقل عقب ضبط تاجر السلاح في أحد الأكمنة، وتمكن من تهريبه.

وأكدت التحريات، أن المستشار المتهم اعتاد الاتجار في الأسلحة غير المرخصة والذخيرة، وسبق له الاشتراك في واقعة سرقة سيارة في نطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وكلفت النيابة العامة قطاعي الأمن العام والوطني بسرعة ضبط وإحضار القاضي الهارب. كما أخطرت النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، والذي أمر برفع الحصانة عن القاضي المتهم، تمهيدًا لمثوله أمام جهات التحقيق، ومباشرة الإجراءات القانونية معه.