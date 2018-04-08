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الوطن

الرئيس اللبناني يبدي ارتياحه إزاء "التقارب" مع السعودية

منذ 24 دقيقة
كتب: أ ف ب
الرئيس اللبناني يبدي ارتياحه إزاء "التقارب" مع السعودية

ميشال عون

أعرب ميشال عون الرئيس اللبناني، اليوم، عن ارتياحه إزاء "التقارب" بين بلاده والسعودية التي جددت الجمعة، قرضا بقيمة مليار دولار للبنان بعد 5 أشهر على أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال عون، لشبكة "تي في 5 موند" الفرنكوفونية، "إنه تقارب بالطبع، وفي مطلق الأحوال، فإن السعودية بلد صديق".

وتابع أن "العلاقات مع السعودية تعود إلى طبيعتها"، بعد يومين على مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني عقد في باريس وأعلن المجتمع الدولي في ختامه تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات لتعزيز اقتصاد هذا البلد، من ضمنها تجديد السعودية خط ائتمان بقيمة مليار دولار لم يتم استخدامه سابقا".

ووصف عون الأزمة بين البلدين في نوفمبر حين أعلن الحريري استقالته من الرياض، بأنها "حادث". وقدّم الحريري في الرابع من نوفمبر استقالته بشكل مفاجئ من الرياض، واتهم حزب الله وإيران بـ"السيطرة" على لبنان.

 

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