مسؤول بـ"البيت الأبيض": لا أستبعد ضربات صاروخية على الحكومة السورية

قال دونالد ترامب أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، للأمن الداخلي، اليوم، إن الولايات المتحدة لا تستبعد شن هجوم صاروخي ردا على تقارير جديدة عن هجوم كيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا.

وقال توماس بوسرت، مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في مقابلة مع برنامج "ذيس ويك" بقناة "إيه.بي.سي" التليفزيونية: "لا أستبعد شيئا".

وأضاف: "نحن ندرس الهجوم في الوقت الحالي، صور الحدث مروعة".

ونفت الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهمت الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك، لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".