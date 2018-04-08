تسجيل الدخول

الوطن

حكومة جنوب السودان تلوح بانتخابات عامة حال فشل السلام الداخلي

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
حكومة جنوب السودان تلوح بانتخابات عامة حال فشل السلام الداخلي

صورة أرشيفية

لوحت حكومة دولة جنوب السودان، اليوم، بإجراء الانتخابات العامة نهاية الفترة الانتقالية حال عدم التوصل لتسوية سلمية خلال الجولة المقبلة من مباحثات إحياء اتفاق السلام مع قوى المعارضة.

وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، للأناضول، إن الحكومة جاهزة للمشاركة في جولة المباحثات المقبلة، المقررة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية أبريل الجاري.

وأضاف: "سنقوم بإجراء الانتخابات العامة في حال لمسنا عدم جدية المعارضة في التوصل لتسوية، والتخطيط لاستدراجنا حتى نهاية الفترة الانتقالية وانتهاء أجل الحكومة الانتقالية ليتحدثوا عن عدم شرعيتها".

واتهم لويث، المعارضة بـ"تقويض جهود السلام من خلال المطالبة بتغيير النظام وعدم شرعية الرئيس سلفاكير ميارديت".

أخبار متعلقة

جنوب السودان: الفترة الانتقالية لعمل الحكومة تستمر حتى أغسطس 2018

جنوب السودان: الفترة الانتقالية لعمل الحكومة تستمر حتى أغسطس 2018
الأمم المتحدة: علينا إسكات أصوات السلاح قبل عودة لاجئي جنوب السودان

الأمم المتحدة: علينا إسكات أصوات السلاح قبل عودة لاجئي جنوب السودان
مجلس الأمن يهدد بفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان

مجلس الأمن يهدد بفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان
وزير جديد آخر لانعاش الاقتصاد في جنوب السودان

وزير جديد آخر لانعاش الاقتصاد في جنوب السودان
"الغذاء العالمي" يعلق أنشطته في مناطق بـ"جنوب السودان"

"الغذاء العالمي" يعلق أنشطته في مناطق بـ"جنوب السودان"

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

وزير التموين يقضي إجازة شم النسيم في شرم الشيخ

وزير التموين يقضي إجازة شم النسيم في شرم الشيخ

"التموين": تحليل عينات من الأسماك المملحة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها

"التموين": تحليل عينات من الأسماك المملحة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها

بالصور| جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لـ"يوم اليتيم" بمشاركة 400 طفل

بالصور| جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لـ"يوم اليتيم" بمشاركة 400 طفل

مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

بالصور| وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في قداس عيد القيامة 

بالصور| وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في قداس عيد القيامة 

اختيارات الوطن

آمال فهمي.. وداع على ناصية الإبداع

آمال فهمي.. وداع على ناصية الإبداع

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

الأكثر قراءة

عاجل