حكومة جنوب السودان تلوح بانتخابات عامة حال فشل السلام الداخلي

لوحت حكومة دولة جنوب السودان، اليوم، بإجراء الانتخابات العامة نهاية الفترة الانتقالية حال عدم التوصل لتسوية سلمية خلال الجولة المقبلة من مباحثات إحياء اتفاق السلام مع قوى المعارضة.

وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، للأناضول، إن الحكومة جاهزة للمشاركة في جولة المباحثات المقبلة، المقررة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية أبريل الجاري.

وأضاف: "سنقوم بإجراء الانتخابات العامة في حال لمسنا عدم جدية المعارضة في التوصل لتسوية، والتخطيط لاستدراجنا حتى نهاية الفترة الانتقالية وانتهاء أجل الحكومة الانتقالية ليتحدثوا عن عدم شرعيتها".

واتهم لويث، المعارضة بـ"تقويض جهود السلام من خلال المطالبة بتغيير النظام وعدم شرعية الرئيس سلفاكير ميارديت".