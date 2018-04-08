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الوطن

البدء في تجربة ترشيد المياه بعدد من المصالح الحكومية في الوادي الجديد

منذ 9 دقيقة
كتب: شرف غريب
البدء في تجربة ترشيد المياه بعدد من المصالح الحكومية في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد،

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم ، المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء أشار المحافظ، إلى أنه جرى تدبير مقر مؤقت للشركة بالمبنى الإداري للمحافظة بنظام الإيجار لحين الانتهاء من إنشاء مقر دائم للشركة بالمحافظة، وذلك بحد أقصى خلال 3 سنوات.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بضرورة بدء تولي الشركة جمع مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة من حيث الصيانة والإحلال والتجديد، وكذلك ضرورة تحديد الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحديد الأولويات منها للبدء في العمل بها.

وأوصى محافظ الوادي الجديد، بإعداد تقرير فني وافي ومسعر قابل للتنفيذ، لحل مشاكل الصرف الصحي بقريتي المعصرة، والشيخ والي، وذلك بشكل عاجل وسريع، واستخدام مياه غسيل محطات مياه الشرب في عمليات الزراعة.

ووجه المحافظ، بالبدء في تجربة الترشيد، وذلك عن طريق تحديد بعض المواقع، وإجراء التجربة عليها ومنها ديوان عام المحافظة، وقسم الشرطة، وإحدى المساجد، والمدارس، ومستشفى الخارجة العام، كما يجري إعلان النتائج للاستهلاك مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة أشهر من التنفيذ.

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