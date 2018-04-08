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بالصور| جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لـ"يوم اليتيم" بمشاركة 400 طفل

منذ 6 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لـ"يوم اليتيم" بمشاركة 400 طفل

جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالاً بيوم اليتيم

نظمت جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، احتفالية "يوم اليتيم"، بمشاركة 400 طفل يتيم، انطلقت من أمام كلية العلاج الطبيعي، وشارك فيها كليات الجامعة، واتحاد طلاب الجامعة، وبحضور أطفال من جمعية "الإيمان" لكفالة الأيتام، كما شارك الدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبدالرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشمل حفل "يوم اليتيم"، عددًا من الفقرات الترفيهية كالرسم على الوجه، والبلياتشو، ولعبة الكراسي، والحبال، وغيرها من الألعاب الترفيهية والمسابقات بين الأطفال، وتضمنت أيضًا تقديم وجبتي إفطار وغذاء للأطفال، وجرى تسليم شنط هدايا للأطفال الأيتام في نهاية الحفل رغبة في إسعادهم.

ورحب رئيس الجامعة بالأطفال الحضور، مؤكدًا أن الهدف من الحفل هو إسعادهم وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم، وتأكيدًا لدور الجامعة الفعال في المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بكافة عناصره وفئاته.

 

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