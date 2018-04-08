مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 9 في هجوم انتحاري غرب الأنبار

قالت مصادر "لقناة العربية الحدث"، إن 3 جنود عراقيين قتلوا أصيب 9 في هجوم انتحاري استهدف دورية لهم في بلدة هيت غرب الأنبار.

وأضافت المصادر، أن هجوما آخر وقع في البلدة نفسها أدى إلى إصابة المرشحة للانتخابات العراقية زينب عبد الحميد، إضافة إلى مقتل 3 حراس، جراء انفجار عبوات ناسفة استهدفت مقرا لحزب "الحل" بزعامة جمال الكربولي.

وتتجه أصابع الاتهام لمن تبقى من عناصر "داعش" المتوارين في المنطقة الصحراوية غرب الأنبار، بحسب "الحدث".

ويُعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهداف مرشحي الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها، الشهر المقبل.