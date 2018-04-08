محافظة الوادي الجديد مستمرة في تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه تم التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، باستمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد.

وأضاف المحافظ، أن المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة، ستتلقي طلبات التظلمات، وذلك مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، بحيث يجري استرداد القيمة المالية المشار إليها في حال قبول التظلم.

وأوضح الزملوط، أنه قد جرى البدء في تلقى طلبات التظلمات منذ يوم الخميس الماضي، وستستمر تلقي طلبات التظلمات بجميع مراكز المحافظة، حتى يوم الأحد الموافق 15 من أبريل الجاري.