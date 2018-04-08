بالصور| "مستقبل وطن" بالمنيا يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

نظم عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور نور أبوحتة، أمين الحزب بالمحافظة، مساء أمس السبت، عددًا من الجولات الميدانية للكنائس والأديرة لتهنئة الأخوة الأقباط والقساوسة بعيد القيامة المجيد، وذلك بناء على توجيهات الأمانة المركزية للحزب برئاسة المهندس ِأشرف رشاد الشريف.

وقال "أبوحتة" إن قيادات الحزب حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية ومشاركة الأخوة الأقباط هذه المناسبة الدينية، وحضور قداس الصلاة، بالإضافة لتوجيه مجموعة من الرسائل التى تؤكد ترابط ووحدة الصف الوطني وعدم تمكن المحاولات الخبيثة التي حاكها أهل الشر خلال الفترات الماضية لإحداث فتنة طائفية.

وأشار أمين المحافظة، إلى أن مصر ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات قوى أهل الشر للوقيعة بالوطن وإحداث حالة من زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

حضر الجولة، مصطفى محمد مصطفى، الأمين المساعد للمحافظة، وقذافي عمران، عضو مكتب المحافظة، وحمدي سيد، أمين مركز مغاغة، ورزق الفقير وصبري علي ورفعت عبد الرسول وصلاح عيسي ومحمد موسي ووفيه أحمد واعتماد عبد المنعم وعدد من اعضاء مكتب الحزب بمغاغة.