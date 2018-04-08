تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| "مستقبل وطن" بالمنيا يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

منذ 56 دقيقة
كتب: مريم الخطري
بالصور| "مستقبل وطن" بالمنيا يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

مستقبل وطن فى المنيا

نظم عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور نور أبوحتة، أمين الحزب بالمحافظة، مساء أمس السبت، عددًا من الجولات الميدانية للكنائس والأديرة لتهنئة الأخوة الأقباط والقساوسة بعيد القيامة المجيد، وذلك بناء على توجيهات الأمانة المركزية للحزب برئاسة المهندس ِأشرف رشاد الشريف.

وقال "أبوحتة" إن قيادات الحزب حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية ومشاركة الأخوة الأقباط هذه المناسبة الدينية، وحضور قداس الصلاة، بالإضافة لتوجيه مجموعة من الرسائل التى تؤكد ترابط ووحدة الصف الوطني وعدم تمكن المحاولات الخبيثة التي حاكها أهل الشر خلال الفترات الماضية لإحداث فتنة طائفية.

وأشار أمين المحافظة، إلى أن مصر ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات قوى أهل الشر للوقيعة بالوطن وإحداث حالة من زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

حضر الجولة، مصطفى محمد مصطفى، الأمين المساعد للمحافظة، وقذافي عمران، عضو مكتب المحافظة، وحمدي سيد، أمين مركز مغاغة، ورزق الفقير وصبري علي ورفعت عبد الرسول وصلاح عيسي ومحمد موسي ووفيه أحمد واعتماد عبد المنعم وعدد من اعضاء مكتب الحزب بمغاغة.

الكنائس تحتفل بعيد القيامة المجيد

نائب الأقصر مهنئا الأقباط بعيد القيامة: "سنظل نسيجا واحدا"

نائب الأقصر مهنئا الأقباط بعيد القيامة: "سنظل نسيجا واحدا"
عضو "المصريين الأحرار" يهنئ الأقباط بعيد القيامة

عضو "المصريين الأحرار" يهنئ الأقباط بعيد القيامة
بالصور| وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في قداس عيد القيامة 

بالصور| وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في قداس عيد القيامة 
"مستقبل وطن" بالبحيرة يهنىء الأنبا باخوميوس بعيد القيامة

"مستقبل وطن" بالبحيرة يهنىء الأنبا باخوميوس بعيد القيامة
مستشار "أبو مازن": نعيش حالة حزن على شهدائنا في عيد القيامة المجيد

مستشار "أبو مازن": نعيش حالة حزن على شهدائنا في عيد القيامة المجيد
محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
محافظ سوهاج ومدير الأمن والقيادات يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة

محافظ سوهاج ومدير الأمن والقيادات يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة
وزير الري و"هاني عازر" يزوران الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد

وزير الري و"هاني عازر" يزوران الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد
"الدالي" و"البدوي" و"حنا" يزورون البابا للتهنئة بعيد القيامة

"الدالي" و"البدوي" و"حنا" يزورون البابا للتهنئة بعيد القيامة
محافظ البحيرة: كلنا شركاء في وطن واحد.. وتجمعنا رسالة الأديان السماوية

محافظ البحيرة: كلنا شركاء في وطن واحد.. وتجمعنا رسالة الأديان السماوية
بالصور| رئيس مدينة الحامول تُهنئ الأقباط بعيد القيامة

بالصور| رئيس مدينة الحامول تُهنئ الأقباط بعيد القيامة
عبد العال من الكاتدرائية: المصريون يجمعهم حب الوطن

عبد العال من الكاتدرائية: المصريون يجمعهم حب الوطن
البابا تواضروس: المحبة بين المصريين رصيد للوطن

البابا تواضروس: المحبة بين المصريين رصيد للوطن
بالصور| وزير الري يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة الباب بعيد القيامة

بالصور| وزير الري يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة الباب بعيد القيامة
فودة ومصيلحي في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد القيامة

فودة ومصيلحي في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد القيامة
مكرم محمد أحمد يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

مكرم محمد أحمد يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
الطيب: المصريون شعب واحد يحمل رسالة مشتركة هي "السلام"

الطيب: المصريون شعب واحد يحمل رسالة مشتركة هي "السلام"
"عائشة عبدالهادي" و"عصام خليل" يزوران الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد

"عائشة عبدالهادي" و"عصام خليل" يزوران الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد
بالصور| النص الكامل لكلمة "الطيب" في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة

بالصور| النص الكامل لكلمة "الطيب" في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة
نائب أسوان يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

نائب أسوان يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
بالحلوى والمصافحة.. البابا يهنئ الأقباط في الكاتدرائية بعيد القيامة

بالحلوى والمصافحة.. البابا يهنئ الأقباط في الكاتدرائية بعيد القيامة
"الدالي" يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

"الدالي" يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
بالصور| وزير الأوقاف للبابا تواضروس: مصر نموذج فريد في الوحدة الوطنية

بالصور| وزير الأوقاف للبابا تواضروس: مصر نموذج فريد في الوحدة الوطنية
بالصور| "عدلي حسين" و"زكي بدر" يهنئان البابا بالعيد في الكاتدرائية

بالصور| "عدلي حسين" و"زكي بدر" يهنئان البابا بالعيد في الكاتدرائية
بالصور| مدير أمن المنوفية يزور مطرانية شبين الكوم لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

بالصور| مدير أمن المنوفية يزور مطرانية شبين الكوم لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
بالصور| سكرتير عام المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة

بالصور| سكرتير عام المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة
بالصور| رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة

بالصور| رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة
قيادات دينية وأمنية في زيارة لكنائس أسوان لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

قيادات دينية وأمنية في زيارة لكنائس أسوان لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
شيخ الأزهر: يسعدنا أن نهنئ الأخوة الأقباط في مصر بعيد القيامة

شيخ الأزهر: يسعدنا أن نهنئ الأخوة الأقباط في مصر بعيد القيامة
بث مباشر| شيخ الأزهر يصل مقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة

بث مباشر| شيخ الأزهر يصل مقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة
بالصور| محافظ الدقهلية: العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري بكل طوائفه

بالصور| محافظ الدقهلية: العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري بكل طوائفه
محافظ مطروح يشارك الأقباط احتفالهم بعيد القيامة بكنيسة العذراء

محافظ مطروح يشارك الأقباط احتفالهم بعيد القيامة بكنيسة العذراء
حبيب يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف

حبيب يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف
البابا تواضروس يؤكد على الصلاة لمصر ونهضتها بقداس عيد القيامة

البابا تواضروس يؤكد على الصلاة لمصر ونهضتها بقداس عيد القيامة
محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد في بنها

محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد في بنها
البابا تواضروس يشكر السيسي ومهنئيه بعيد القيامة

البابا تواضروس يشكر السيسي ومهنئيه بعيد القيامة
البابا تواضروس يشكر قوات الأمن على تأمينها احتفالات عيد القيامة

البابا تواضروس يشكر قوات الأمن على تأمينها احتفالات عيد القيامة
البابا يهنئ السيسي بإعادة انتخابه.. ويذكر ضحايا "مارجرجس" و"المرقسية"

البابا يهنئ السيسي بإعادة انتخابه.. ويذكر ضحايا "مارجرجس" و"المرقسية"
البابا تواضروس بقداس عيد القيامة: هناك من يصنع الألم وأخر يزرع الأمل

البابا تواضروس بقداس عيد القيامة: هناك من يصنع الألم وأخر يزرع الأمل
محافظ القليوبية: منع الإجازات خلال عيد القيامة واحتفالات شم النسيم

محافظ القليوبية: منع الإجازات خلال عيد القيامة واحتفالات شم النسيم
بالصور| المشاط تشهد قداس عيد القيامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة

بالصور| المشاط تشهد قداس عيد القيامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة
رئيس "الأسقفية": قيامة المسيح ثابتة والتشكيك فيها بدأ منذ القرن الأول

رئيس "الأسقفية": قيامة المسيح ثابتة والتشكيك فيها بدأ منذ القرن الأول
بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد.. ويتحدث عن "مخافة الله"

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد.. ويتحدث عن "مخافة الله"
بطريرك "الكاثوليكية": نصلي من أجل أن يعم السلام العالم

بطريرك "الكاثوليكية": نصلي من أجل أن يعم السلام العالم
بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل أن يعم السلام العالم

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل أن يعم السلام العالم
بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: آن الأوان للتفرغ لبناء الإنسان ومستقبله

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: آن الأوان للتفرغ لبناء الإنسان ومستقبله
بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: السيسي يسعى بجهد وإخلاص لبناء الوطن

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: السيسي يسعى بجهد وإخلاص لبناء الوطن
الكنيسة المصرية بالكويت توجه شكرا للسيسي خلال احتفالها بعيد "القيامة"

الكنيسة المصرية بالكويت توجه شكرا للسيسي خلال احتفالها بعيد "القيامة"
الكاتدرائية تطفئ أنوارها.. والبابا تواضروس يقوم بـ"تمثيلية القيامة"

الكاتدرائية تطفئ أنوارها.. والبابا تواضروس يقوم بـ"تمثيلية القيامة"
السيسي: ادعونا جميعا لنتذكر تعاليم المسيح التي تهدي سبل السلام والحب

السيسي: ادعونا جميعا لنتذكر تعاليم المسيح التي تهدي سبل السلام والحب
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يصلان مطرانية المنصورة للمشاركة في القداس

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يصلان مطرانية المنصورة للمشاركة في القداس
بدء قداس الكاثوليك بعيد القيامة بمدينة نصر بحضور مندوب عن الرئيس

بدء قداس الكاثوليك بعيد القيامة بمدينة نصر بحضور مندوب عن الرئيس
محافظ بني سويف ومدير الأمن يحضران قداس عيد القيامة في مطرانية ببا

محافظ بني سويف ومدير الأمن يحضران قداس عيد القيامة في مطرانية ببا
تشديدات أمنية في العريش تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم

تشديدات أمنية في العريش تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم
راعي كنيسة موسي النبي في طور سيناء يترأس قداس عيد القيامة

راعي كنيسة موسي النبي في طور سيناء يترأس قداس عيد القيامة
بدء قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية بحضور مندوب عن "السيسي"

بدء قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية بحضور مندوب عن "السيسي"
الأنبا بافلي يرأس قداس القيامة بكاتدرائية الإسكندرية

الأنبا بافلي يرأس قداس القيامة بكاتدرائية الإسكندرية
محافظ الغربية يشكل لجانا لرفع الإشغالات من أمام الكنائس

محافظ الغربية يشكل لجانا لرفع الإشغالات من أمام الكنائس
محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة

محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة
نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ البابا بعيد القيامة

نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ البابا بعيد القيامة
توافد الأقباط على كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة لحضور قداس الميلاد

توافد الأقباط على كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة لحضور قداس الميلاد
بدء توافد أقباط وشخصيات عامة لحضور قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية

بدء توافد أقباط وشخصيات عامة لحضور قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية
إجراءات أمنية مشددة بـ"المرقسية" تزامنا مع أعياد القيامة في الإسكندرية

إجراءات أمنية مشددة بـ"المرقسية" تزامنا مع أعياد القيامة في الإسكندرية
بحضور رئيس ديوان الرئاسة.. البابا يترأس قداس عيد القيامة

بحضور رئيس ديوان الرئاسة.. البابا يترأس قداس عيد القيامة
الأنبا دانيال يترأس صلاة العشية بالكاتدرائية قبل "قداس القيامة"

الأنبا دانيال يترأس صلاة العشية بالكاتدرائية قبل "قداس القيامة"
وصول قيادات الإسكندرية إلى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

وصول قيادات الإسكندرية إلى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة
البابا يدخل كنيسة الأنبا رويس لبدء قداس عيد القيامة وسط "زفة الشمامسة"

البابا يدخل كنيسة الأنبا رويس لبدء قداس عيد القيامة وسط "زفة الشمامسة"
عمرو موسى ووزير النقل يصلان الكاتدرائية لحضور قداس عيد القيامة

عمرو موسى ووزير النقل يصلان الكاتدرائية لحضور قداس عيد القيامة
أسقف المنتزه: "سبت النور ينبثق من القبر المقدس"

أسقف المنتزه: "سبت النور ينبثق من القبر المقدس"
الأنبا يؤانس يترأس قداس عيد القيامة في أسيوط

الأنبا يؤانس يترأس قداس عيد القيامة في أسيوط
قيادات الإسكندرية يهنئون الكنيسة المرقسية بأعياد القيامة

قيادات الإسكندرية يهنئون الكنيسة المرقسية بأعياد القيامة
بدء قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس في دسوق

بدء قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس في دسوق
بالصور| بدء صلوات قداس القيامة المجيد في كنيسة مار رجس بطنطا

بالصور| بدء صلوات قداس القيامة المجيد في كنيسة مار رجس بطنطا
الأقباط يتوافدون على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد القيامة

الأقباط يتوافدون على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد القيامة
بدء قداسات عيد القيامة بالكنائس الأرثوذكسية

بدء قداسات عيد القيامة بالكنائس الأرثوذكسية
بدء توافد أقباط وشخصيات عامة لحضور قداس عيد القيامة بـ"الكاثوليكية"

بدء توافد أقباط وشخصيات عامة لحضور قداس عيد القيامة بـ"الكاثوليكية"
"قوة القيامة المغيرة" بكلمة رئيس "الإنجيلية" في احتفال العيد

"قوة القيامة المغيرة" بكلمة رئيس "الإنجيلية" في احتفال العيد
الوزراء والمسؤولون يغادرون احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

الوزراء والمسؤولون يغادرون احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة
رئيس "الإنجيلية" يهنىء السيسي على فوزه بالرئاسة في احتفال عيد القيامة

رئيس "الإنجيلية" يهنىء السيسي على فوزه بالرئاسة في احتفال عيد القيامة
استمرار توافد المشاركين بقداس "القيامة" وسط تشديدات أمنية بالكاتدرائية

استمرار توافد المشاركين بقداس "القيامة" وسط تشديدات أمنية بالكاتدرائية
محافظ المنيا: تكثيف أعمال التأمين حول الكنائس تزامنا مع عيد القيامة

محافظ المنيا: تكثيف أعمال التأمين حول الكنائس تزامنا مع عيد القيامة
رئيس الوزراء ينيب العصار ومروان لحضور قداس عيد القيامة وتهنئة البابا

رئيس الوزراء ينيب العصار ومروان لحضور قداس عيد القيامة وتهنئة البابا
مندوبون عن إسماعيل والطيب ووزراء في احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

مندوبون عن إسماعيل والطيب ووزراء في احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة
السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد
بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة
عمرو موسى ووزيرة الهجرة يشاركان باحتفال الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

عمرو موسى ووزيرة الهجرة يشاركان باحتفال الإنجيلية بعيد القيامة المجيد
الكاتدرائية تبدأ استقبال المشاركين في قداس عيد القيامة

الكاتدرائية تبدأ استقبال المشاركين في قداس عيد القيامة
رئيس البرلمان يحضر احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

رئيس البرلمان يحضر احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة
إجراءات أمنية مكثفة بالكاتدرائية المرقسية قبل بدء قداس عيد القيامة

إجراءات أمنية مكثفة بالكاتدرائية المرقسية قبل بدء قداس عيد القيامة
محافظ البحيرة تشدد على رفع الاستعداد للاحتفال بعيد القيامة

محافظ البحيرة تشدد على رفع الاستعداد للاحتفال بعيد القيامة
بدء توافد المشاركين باحتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

بدء توافد المشاركين باحتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة
وكيل مطرانية كفر الشيخ يترأس قُداس عيد القيامة بحضور المحافظ

وكيل مطرانية كفر الشيخ يترأس قُداس عيد القيامة بحضور المحافظ
محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
بالصور| رئيس حي العجوزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة

بالصور| رئيس حي العجوزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة
صور| قداس للنزيلات المسيحيات في سجن القناطر بمناسبة عيد القيامة

صور| قداس للنزيلات المسيحيات في سجن القناطر بمناسبة عيد القيامة
محافظ مطروح يرسل برقية تهنئه للأنبا باخوميوس مناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ مطروح يرسل برقية تهنئه للأنبا باخوميوس مناسبة عيد القيامة المجيد
بالصور| محافظ القاهرة يهنئ الروم الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

بالصور| محافظ القاهرة يهنئ الروم الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد
"مستقبل وطن" يهنئ الأقباط بعيد القيامة

"مستقبل وطن" يهنئ الأقباط بعيد القيامة
وزير التعليم العالي يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

وزير التعليم العالي يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
حزب المحافظين يهنئ المصريين بـ"عيد القيامة"

حزب المحافظين يهنئ المصريين بـ"عيد القيامة"
محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
بالصور| وزير الداخلية يزور تواضروس في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة

بالصور| وزير الداخلية يزور تواضروس في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة
بالصور| وزير الداخلية يهنئ تواضروس بعيد القيامة في الكاتدرائية

بالصور| وزير الداخلية يهنئ تواضروس بعيد القيامة في الكاتدرائية
وكيل "تعليم دمياط" يهنئ الأنبا بيشوي بعيد القيامة

وكيل "تعليم دمياط" يهنئ الأنبا بيشوي بعيد القيامة
"أقباط الفيوم" يحتفلون بعيد القيامة المجيد مع الأنبا "إبرام"

"أقباط الفيوم" يحتفلون بعيد القيامة المجيد مع الأنبا "إبرام"
رئيس "المصريين الأحرار" يشارك الكنيسة القبطية في احتفال عيد القيامة 

رئيس "المصريين الأحرار" يشارك الكنيسة القبطية في احتفال عيد القيامة 
محافظ البحيرة تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ البحيرة تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد
"عبدالعال" يهنئ تواضروس بعيد القيامة: مصر ستصبح دوما منبرا للمحبة

"عبدالعال" يهنئ تواضروس بعيد القيامة: مصر ستصبح دوما منبرا للمحبة
عضو "عليا الوفد" يهنئ الأقباط بعيد القيامة: عيدكم هو عيدنا

عضو "عليا الوفد" يهنئ الأقباط بعيد القيامة: عيدكم هو عيدنا
رئيس حي السيدة يتفقد محيط الكنائس قبيل الاحتفال بعيد القيامة

رئيس حي السيدة يتفقد محيط الكنائس قبيل الاحتفال بعيد القيامة
بالفيديو| رسالة تواضروس لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة: فرح أفراحنا

بالفيديو| رسالة تواضروس لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة: فرح أفراحنا
النائب محمد فؤاد يبعث رسالة تهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة

النائب محمد فؤاد يبعث رسالة تهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة
برلماني يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

برلماني يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
رئيس جامعة الفيوم يمنح العاملين والطلاب إجازة بمناسبة عيد القيامة

رئيس جامعة الفيوم يمنح العاملين والطلاب إجازة بمناسبة عيد القيامة
محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
"المصريين الأحرار" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

"المصريين الأحرار" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
بخط يده.. تواضروس يهنئ الأقباط بـ"عيد القيامة"

بخط يده.. تواضروس يهنئ الأقباط بـ"عيد القيامة"
الأزهر يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة

الأزهر يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

"طوله 61 مترا".. تعرف على أقصر نهر في العالم

"طوله 61 مترا".. تعرف على أقصر نهر في العالم

ترامب: أنا والرئيس الصيني أصدقاء.. وسنتفق

ترامب: أنا والرئيس الصيني أصدقاء.. وسنتفق

قيادات الإسماعيلية ومميش يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة

قيادات الإسماعيلية ومميش يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة

مسابقة لحل مشكلات البرمجة بكلية حاسبات المنيا

مسابقة لحل مشكلات البرمجة بكلية حاسبات المنيا

أسقف الزقازيق ومنيا القمح يلتقي قيادات الشرقية للتهنئة بالعيد

أسقف الزقازيق ومنيا القمح يلتقي قيادات الشرقية للتهنئة بالعيد

اختيارات الوطن

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

الأكثر قراءة

عاجل