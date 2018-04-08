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الوطن

ضبط 65 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 65 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

إشغالات خلال رفعها من الشارع - صورة أرشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح، من ضبط عدد 65 مخالفة، وتحرير محاضر بها، وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بتكثيف عدد الحملات المكبرة، بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال، وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدى على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 753 حالة متنوعة.

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