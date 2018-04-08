مجلس إدارة "قضايا الدولة" يهنئ هشام مصطفى برئاسة نادي بني سويف

هنأ نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة وأعضاء مجلس الإدارة، المستشار هشام مصطفى، نائب رئيس قضايا الدولة، لفوزه بالتزكية للمرة الثانية برئاسة نادي مستشاري قضايا الدولة ببني سويف.

وتمنى النادي، في برقية التهنئة المرسلة لمصطفى، دوام التوفيق والنجاح، وأكد المستشار أمين عبدالرحيم، سكرتير عام النادي المساعد، أن المستشار هشام مصطفى من الشخصيات القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتعمل دائما علي خدمة مستشاري قضايا الدولة ببني سويف، موجها تهنئة خاصة له على ثقة الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة ببني سويف الغالية به.