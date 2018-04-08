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الوطن

محافظ البحيرة: تخصيص الخط الساخن 114 لتلقي شكاوى شم النسيم

منذ 32 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة: تخصيص الخط الساخن 114 لتلقي شكاوى شم النسيم

المهندسة نادية عبده

شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية، الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والوحدات المحلية، لمتابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، ومستشفيات، وأسواق عامة، ونظافة، وفتح المتنزهات، خلال الاحتفال بعيد الربيع.

وأشارت الى أنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن، وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة، والتموين، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى، أو بلاغات، والعمل على حلها فورًا، معلنة أن أرقام غرف العمليات لتلقى بلاغات المواطنين أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم، تشمل غرفة عمليات المحافظة، الخط الساخن 114 – 0453356397 – 0453342993.

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