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الوطن

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد أعمال الزراعة في مدرسة الخلفاء الراشدين

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد بخات
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد أعمال الزراعة في مدرسة الخلفاء الراشدين

الدكتور سمير النيلى وكيل تعليم مطروح وقيادات تعليمية يتفقدون مزرعة الخلفاء الراشدين الزراعية بقطاع البنجر التعليمى

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مزرعة مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية، بقطاع البنجر التعليمي شرق مطروح، والبالغ مساحتها 12.5 فدانا، للوقوف على الجانب العملي والانتاجي للتعليم الزراعي بالمدرسة.

وتابع النيلي، اليوم، خلال هذه الجولة التفقدية يرافقه محمد عجيل، مدير القطاع التعليمي بالبنجر، ومسؤولي التعليم الزراعي بمطروح، التدريب العملي لطلاب المدرسة على زراعة الزهور العطرية، والشعير، والبرسيم، والفول، تحت إشراف قسمي البساتين والمحاصيل بالمدرسة، وتجهيزات الصوبة الزراعية، وبدء زراعتها بالمحاصيل والزراعات البيئية.

وقدم النيلي الشكر والتقدير لإدارة ومعلمي الخلفاء الراشدين للتفعيل المتميز للتدريبات العملية للطلاب، مشيدًا بالعمل المخلص والأداء المتميز.

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