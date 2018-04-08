الأزهر الشريف يدفع بقافلة طبية للكشف على أهالي الشلاتين

دفعت كلية الطب، بجامعة الأزهر الشريف، اليوم، بقافلة طبية إلى مدن جنوب البحر الأحمر.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أنه انطلاقًا من الدور الاجتماعي والإنساني الذي تقوم به المحافظة في رعاية أبناءها صحيًا، جرى استقدام هذه القافلة الطبية الشاملة.

وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين، والمتطوعين، في تخصصات عديدة مختلفة منها أمراض سمعيات، وأمراض القلب، والجلدية والتناسلية، والباطنة، والأطفال وحديثي الولادة، والأسنان، والأنف والحنجرة، وجراحة العظام، والعيون، والجراحة العامة، والنساء والتوليد.

وتستهدف القافلة الطبية علاج البدو القاطنين في الجبال والصحارى، وأطفالهم، حيث انطلقت القافلة التي بدأت عملها في مستشفى الشلاتين إلى قرى ومدن الجنوب لمتابعة كل الحالات الصحية.

وبدأت القافلة عملها منذ الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم.