وفد من "المصريين الأحرار" لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة

زار وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

ورافق رئيس الحزب بالزيارة، النائب ثروت بخيت والنائبة سلفيا نبيل، وإسلام الغازولي عضو المكتب السياسي، مستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، وأمير يوسف عضو المكتب السياسي، ورائد مقدم القيادي بالحزب.

وقدم رئيس حزب المصريين الأحرار باسم كافة هيئات ومكاتب الحزب التهنئة للبابا تواضروس وللأساقفة وعموم المصريين بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة وشم النسيم.

وجاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس الثاني لعدد من رجال الدولة والمسئولين وقيادات الاحزاب من المهنئين باعياد القيامة.

يذكر أن رئيس حزب المصريين الأحرار شارك الاحتفال الرسمي مساء أمس الذي ترأسه البابا واناب عنه بكافة محافظات مصر النواب وامناء الحزب لتقديم التهاني.