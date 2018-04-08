المحكمة الجنائية الدولية تدعو لوقف إراقة الدماء بقطاع غزة

دعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم، إلى إنهاء إراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة محذرة من أن المحكمة يمكن أن تحاكم مرتكبي الفظائع.

وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي، يجب أن يتوقف استخدام العنف وأن كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو طلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة".

ويزداد الاحتجاج على استخدام إسرائيل الرصاص الحي في قطاع غزة حيث قتل نحو 30 فلسطينيا خلال 10 أيام من الاحتجاجات والصدامات على الحدود الشرقية للقطاع.

وقتل 9 فلسطينيين بينهم صحافي مع تجدد الصدامات الجمعة.