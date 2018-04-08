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الوطن

محافظ دمياط يناقش خطة التطوير الخاصة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة

منذ 9 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يناقش خطة التطوير الخاصة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة

محافظ دمياط يناقش  خطة التطوير الخاصة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع ممثلي شركة "جرين إيجيبت" العربية للأسمنت لخدمات البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة المشغلة لمصنع أبوجريدة لتدوير القمامة بفارسكور، خطة التطوير الخاصة بالمصنع وأعمال صيانة شبكة الحريق ورفع كفاءتها وبدأ تفعيل منظومة الجمع المنزلي وذلك لتشغيل المصنع بكفاءة عالية ورفع مستوى النظافة بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه جاري استكمال البنود الخاصة بمد التعاقد وذلك بعد تعديل السجل التجاري وتوضيح كافة الالتزامات الخاصة بالطرفين ومدة خطة أعمال التطوير بالمصنع.

وأكد المحافظ أنه جاري التفاوض مع رئيس قطاع دمياط بعدم قطع التيار الكهربائي عن المصنع سوى فى حالات الضرورة القصوى وذلك لعدم تعطيل العمل داخل المصنع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور اللواء سامي حمودة، سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحفناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، ومصطفى كرم مدير إدارة المشتريات، وإحسان الكامل مدير إدارة الشئون القانونية، ودعاء ممدوح رئيس وحدة تطوير العشوائيات، ومحمد كيوان مدير إدارة المركبات بالمحافظة.

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