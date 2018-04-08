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الوطن

بالفيديو| أستاذ اقتصاد روسي: عودة السياحة لمصر تأخرت كثيرا

منذ 48 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| أستاذ اقتصاد روسي: عودة السياحة لمصر تأخرت كثيرا

الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الدكتور ليونيد سوكيانين، أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا بموسكو، إن عودة الطيران الروسي لمصر تأخر كثيرًا، مضيفًا أنه يتوقع زيادة إقبال السياح الروس على الأماكن السياحية في مصر.

وأضاف سوكيانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، عبر فضائية "الحياة": "مصر هي الدولة المفضلة للسياح الروس، لأنهم يحبون الأماكن السياحية في مصر، وعودة الطيران الروسي مرة أخرى لمصر سيريح الملايين من الروس". 

وتابع أن العلاقة بين مصر وروسيا تطورت في كثير من المجالات بشكل منتظم، اعتمادًا على المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين الدولتين في الملفات الدولية والإقليمية المختلفة.

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