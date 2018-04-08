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الوطن

البدري فرغلي: لا يوجد شخص يستطيع تغيير حكم أصحاب المعاشات

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد متولي
البدري فرغلي: لا يوجد شخص يستطيع تغيير حكم أصحاب المعاشات

البدري فرغلي

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه نجح في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح أصحاب المعاشات، وارتبط بأثر رجعي عليهم، موضحا أن وزيرة التضامن الاجتماعي رفضت تطبيقه.

وأضاف فرغلى، خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أصحاب المعاشات موافقون على الجلوس والتفاهم وتقسيط المعاشات مع الحكومة المصرية، موضحا أن هناك عناد مع الملايين من أصحاب المعاشات، وذهب محامي الوزارة لمحكمة عابدين لاستشكال القضية، وقام أصحاب المعاشات بتقديم طعن في ذلك الاستشكال.

وأكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الحكم لم يحدد سنة والحكم مكون من 14 صفحة، وكل صاحب معاش كان يتقاضي العلاوات الاجتماعية من حقه طبقا لقانون التأمينات، موضحا أنه لا يوجد شخص يستطيع العودة في هذا الحكم أو تغييره.

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