أبو بكر عن كشف أمريكا غموض مومياء مصرية مقطوعة الرأس: "إحنا تافهين"

علق الإعلامي خالد أبوبكر على تناول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، خبر "كشف المباحث الفيدرالية الأمريكية غموض مومياء مصرية مقطوعة الرأس، يعود عمرها إلى 4 آلاف عام".

وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "لا تعليق، البريطانيين مهتمين بحضارتنا وإحنا قاعدين نتكلم على اللي بيتخانقوا مع بعض ومين قطع رجل مين، ومين اللي كانت متجوزة واتطلقت إزاي".

وأضاف: "الحضارة المصرية صارت علمًا يتخصص فيها الأجانب، فلا تجد أحدًا يتخصص في علم الألمانيات أو الكنديات، لكن هناك علمًا يسمى بالمصريات يتخصص فيه كثير من العلماء، وهذا يبعث على الفخر".

وتابع: "هم بيهتموا بحضارتنا، وإحنا مشغلين التليفزيون لحد الساعة 12 بالليل، وبنشوف أخبار الراقصة الفولانية والفنانة اللي اتجوزت الفنان اللي أصغر منها، يخربيت اللي عاوز يبوظ البلد دي، إيه التفاهة اللي إحنا فيها دي، الشعوب بتتقدم وبتجري وإحنا بنضيع وقتنا في كلام فارغ وتافه".