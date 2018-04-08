عضو "دفاع النواب": العناصر الإرهابية أصبحت مستسلمة

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القوة البشرية للعناصر الإرهابية أصبحت تتقلص، مشيدًا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية التي استطاعت تصفية البؤر الإرهابية.

وأضاف بخيت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، مساء اليوم الأحد، أن القوات المسلحة نجحت اليوم في القضاء على 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة، وفقًا لبيان المتحدث العسكري، وألقي القبض على أعداد كبيرة منهم.

وأشار بخيت إلى أن العناصر الإرهابية أصبحت مستسلمة وليس لديها القدرة على المقاومة أو القدرة على الاستمرار في العمليات العسكرية، موضحًا أنه لا يوجد هناك وسائل اتصال لديهم.