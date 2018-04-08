تسجيل الدخول

الوطن

عضو "دفاع النواب": العناصر الإرهابية أصبحت مستسلمة

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عضو "دفاع النواب": العناصر الإرهابية أصبحت مستسلمة

حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القوة البشرية للعناصر الإرهابية أصبحت تتقلص، مشيدًا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية التي استطاعت تصفية البؤر الإرهابية.

وأضاف بخيت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، مساء اليوم الأحد، أن القوات المسلحة نجحت اليوم في القضاء على 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة، وفقًا لبيان المتحدث العسكري، وألقي القبض على أعداد كبيرة منهم.

وأشار بخيت إلى أن العناصر الإرهابية أصبحت مستسلمة وليس لديها القدرة على المقاومة أو القدرة على الاستمرار في العمليات العسكرية، موضحًا أنه لا يوجد هناك وسائل اتصال لديهم.

أخبار متعلقة

حمدي بخيت: "استئصال الإخوان أمر واجب.. ولكننا دولة قانون"

حمدي بخيت: "استئصال الإخوان أمر واجب.. ولكننا دولة قانون"
حمدي بخيت: "قيادتنا السياسية نعمة من ربنا"

حمدي بخيت: "قيادتنا السياسية نعمة من ربنا"
حمدي بخيت: العملية "سيناء 2018" تمثل قيمة الدولة وتعبر عن قوتها

حمدي بخيت: العملية "سيناء 2018" تمثل قيمة الدولة وتعبر عن قوتها
حمدي بخيت: السياسة العالمية أصبحت "مصالح"

حمدي بخيت: السياسة العالمية أصبحت "مصالح"

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

"التعليم" تدرس توصيات البرلمان لفرض غرامات على المدارس الخاصة

"التعليم" تدرس توصيات البرلمان لفرض غرامات على المدارس الخاصة

برلمانى: وصول 30 سيارة تحمل مواد غذائية وخضروات وأعلاف للعريش

برلمانى: وصول 30 سيارة تحمل مواد غذائية وخضروات وأعلاف للعريش

بالفيديو| أبو شقة: السيسي يُشبه محمد علي باشا

بالفيديو| أبو شقة: السيسي يُشبه محمد علي باشا

ارتفاعها 167 مترًا.. تعرف إلى أعلى لعبة ساقية في العالم

ارتفاعها 167 مترًا.. تعرف إلى أعلى لعبة ساقية في العالم

وصول 11 طبيبا من أطباء البروتوكول لمستشفى العريش لعلاج المرضى

وصول 11 طبيبا من أطباء البروتوكول لمستشفى العريش لعلاج المرضى

اختيارات الوطن

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

الأكثر قراءة

عاجل