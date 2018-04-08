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الوطن

حاتم باشات يزور كنائس الزيتون والأميرية

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر نبيه
حاتم باشات يزور كنائس الزيتون والأميرية

النائب حاتم باشات

زار اللواء حاتم باشات، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون والأميرية، عددًا من كنائس الدائرة، للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

وشملت جولة باتشات كنائس: "العذراء بالزيتون، والأمير تادرس بالزيتون، ماري جرجس بحمامات القبة".

وقدم اللواء حاتم باشات التهنئة إلى شعب كنيسة السيدة العذراء بالأميرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتحدث عن زيارته الأخيرة للبنان والمشاركة في اجتماعات الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية والكلمة التي ألقاها في البرلمان اللبناني ردًا على مزاعم بعض الدول بوجود اضطهاد للمسيحيين في مصر، مؤكدًا أن أقباط ومسلمي مصر نسيج واحد.

كما زار اللواء حاتم باشات كنيسة العائلة المقدسة بالدائرة،  وكان في استقباله راعي الكنيسة القمص أغسطينوس موريس، وقدم نائب المصريين الأحرار التهنئة بالعيد لكل شعب الكنيسة.

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