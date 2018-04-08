أستاذ طب شرعي وسموم: أعراض تسمم الفسيخ تظهر بعد فترة

قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الأسماك المملحة خطر حال أكلها بشراهة، وهو جزء يتعلق بالتسمم بالفسيخ ومشتقاته، موضحة أن تصنيع الأسماك المملحة تتم بطريقة غير صحيحة.

وأضافت شكري، خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع على قناة "سي بي سي"، أن أغلب الحالات التي يتم علاجها خلال فترة شم النسيم تكون بسبب النزلات المعوية، والذي يظهر على شكل قيء أو إسهال أو ارتفاع في درجة الحرارة، موضحة أن ظهور أي من الأعراض العصبية يعتبر نظيرا خطرا مثل ارتخاء في الجفن العلوي.

وأكدت أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب بجامعة القاهرة، أن تلك الأعراض قد تظهر بعد فترة من أكل الأسماك المملحة، مشيرة إلى أن حدوث أيا من تلك الأعراض يجب توجه المريض لمركز السموم، لأخذ العقار المناسب لتلك الحالات.