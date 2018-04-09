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الوطن

ورش فنية ومسابقات احتفالا بأعياد الربيع بـ"ثقافة الغربية"

منذ 56 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
ورش فنية ومسابقات احتفالا بأعياد الربيع بـ"ثقافة الغربية"

ورش فنية ومسابقات بثقافة الغربية احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم

نظمت مديرية الثقافة بالغربية، معرض رسوم الأطفال بعنوان "أطفالنا في أعياد الربيع"، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية بالفوم، لعمل العديد من الأشكال الطبيعية التي تعبر عن مظاهر الاحتفال بشم النسيم، كالزهور، وعش العصافير، وبيض شم النسيم الملون.

كما نظم قصر ثقافة المحلة الكبرى، اليوم، بمكتبة الطفل، ورشة فنية للاحتفال بشم النسيم.

كما نظم بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي ببسيون، معرض فن تشكيلي بعنوان "الربيع".

واحتفلت مكتبة سمنود الثقافية، بشم النسيم، حيث نظم قسم الطفل بالمكتبة ورشة فنيه، ورسم، وعمل مجسمات، وذلك بمقر المكتبة، أعقبها ندوة عن شم النسيم ألقتها سالي الأشرم، أمينه المكتبة.

 

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