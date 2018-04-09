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الوطن

"صحة القليوبية" عن توقف العمل بمستشفى طوخ: "كل حاجة تمام"

منذ 47 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"صحة القليوبية" عن توقف العمل بمستشفى طوخ: "كل حاجة تمام"

حمدي الطباخ

علّق الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على واقعة توقف العمل بمستشفى طوخ المركزي، مؤكدًا توفير بدائل لخدمة أهالي طوخ بعد توقف العمل بالمستشفى.

وأضاف الطباخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي": "كل حاجة تمام".

فيما رد أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته، قائلًا: "إنه بتوقف العمل بمستشفى طوخ المركزي أصبحت هناك أزمة في العناية المركزة، ولا يوجد مكان لاستقبال المصابين في حوادث الطريق الزراعي (مصر - الإسكندرية)".

وتابع بدوي: "كلمة كله تمام دي إللي موديانا في داهية".

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