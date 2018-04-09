والد طفل "بالوعة شبرا": الغطاسون جاءوا بعد ساعتين من الحادث

عبر الإعلامي وائل الإبراشي عن حزنه الشديد، لسقوط طفل في منطقة شبرا الخيمة ببالوعة، قائلًا: "الإهمال لا يقل عن الإرهاب في قتل المواطنين وإيذائهم".

وعرض الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا عن الواقعة، قال فيه والد الطفل: "قلتله انزل شوف أمك، نزل وهو بيعدي البر التاني وقع فيها".

وأضاف: "لما عرفت باللي حصل نزلت أزحف بالهدوم اللي عليّ، والغطاسين مجوش إلا بعد الحادث بساعتين وربع، وطلعوه من بهتيم".

وانهارت شقيقة الطفل، وقالت في تصريحات للبرنامج: "مش مصدقة اللي حصل، المنظر محدش يقبله على نفسه".

وذهب عدد من أهالي منطقة شبرا الخيمة، خلال تصريحات لكاميرا فضائية "دريم"، أن أغطية البالوعات دائمًا ما يتم سرقتها على مرأى ومسمع من موظفي حي شبرا الخيمة، مشيرين إلى أن المنطقة شهددت عددًا من حوادث سقوط المواطنين في البالوعة.