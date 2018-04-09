تسجيل الدخول

الوطن

والد طفل "بالوعة شبرا": الغطاسون جاءوا بعد ساعتين من الحادث

منذ 55 دقيقة
كتب: شريف سليمان
والد طفل "بالوعة شبرا": الغطاسون جاءوا بعد ساعتين من الحادث

والد الطفل الذي سقط في إحدى بالوعات منطقة شبرا الخيمة

عبر الإعلامي وائل الإبراشي عن حزنه الشديد، لسقوط طفل في منطقة شبرا الخيمة ببالوعة، قائلًا: "الإهمال لا يقل عن الإرهاب في قتل المواطنين وإيذائهم". 

وعرض الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا عن الواقعة، قال فيه والد الطفل: "قلتله انزل شوف أمك، نزل وهو بيعدي البر التاني وقع فيها". 

وأضاف: "لما عرفت باللي حصل نزلت أزحف بالهدوم اللي عليّ، والغطاسين مجوش إلا بعد الحادث بساعتين وربع، وطلعوه من بهتيم". 

وانهارت شقيقة الطفل، وقالت في تصريحات للبرنامج: "مش مصدقة اللي حصل، المنظر محدش يقبله على نفسه". 

وذهب عدد من أهالي منطقة شبرا الخيمة، خلال تصريحات لكاميرا فضائية "دريم"، أن أغطية البالوعات دائمًا ما يتم سرقتها على مرأى ومسمع من موظفي حي شبرا الخيمة، مشيرين إلى أن المنطقة شهددت عددًا من حوادث سقوط المواطنين في البالوعة.

أخبار متعلقة
إحالة المسؤولين عن واقعة غرق طفل في بالوعة صرف بشبرا للنيابة العامة

إحالة المسؤولين عن واقعة غرق طفل في بالوعة صرف بشبرا للنيابة العامة
مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بشبرا

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بشبرا
إصابة خفير نظامي سقط في بالوعة صرف صحي بمركز أشمون

إصابة خفير نظامي سقط في بالوعة صرف صحي بمركز أشمون
وفاة الطفل "زياد" ضحية الإهمال بعد 8 أشهر من سقوطه في بالوعة بالبحيرة

وفاة الطفل "زياد" ضحية الإهمال بعد 8 أشهر من سقوطه في بالوعة بالبحيرة
وفاة طفل غرقاً بعد سقوطه فى بالوعة مفتوحة ببنى سويف

وفاة طفل غرقاً بعد سقوطه فى بالوعة مفتوحة ببنى سويف
محافظ القاهرة يؤكد العمل بتطهير 20 ألف بالوعة لصرف مياه الأمطار

محافظ القاهرة يؤكد العمل بتطهير 20 ألف بالوعة لصرف مياه الأمطار
"شبشب أرشدهم لجثتها".. غرق طفلة في بالوعة صرف صحي بأسيوط

"شبشب أرشدهم لجثتها".. غرق طفلة في بالوعة صرف صحي بأسيوط

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

بالفيديو| حسن كامي: قبلت قدم زوجتي لأنها بكت بسبب خيانتي لها

بالفيديو| حسن كامي: قبلت قدم زوجتي لأنها بكت بسبب خيانتي لها

في عيد القيامة.. كيف احتفل الأقباط بأعيادهم بعد الفتح الإسلامي؟

في عيد القيامة.. كيف احتفل الأقباط بأعيادهم بعد الفتح الإسلامي؟

مارين لوبان: السيسي صديقا لفرنسا لجهوده في مكافحة الإرهاب

مارين لوبان: السيسي صديقا لفرنسا لجهوده في مكافحة الإرهاب

ماريان لوبان: "الإخوان بيدخلوا فرنسا زي السكينة في الزبدة"

ماريان لوبان: "الإخوان بيدخلوا فرنسا زي السكينة في الزبدة"

يوسف الحسيني: مرتضى منصور مسؤول عن وفاة نادي الزمالك.. "مين بيحاسبه"

يوسف الحسيني: مرتضى منصور مسؤول عن وفاة نادي الزمالك.. "مين بيحاسبه"

اختيارات الوطن

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

الأكثر قراءة

عاجل