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جراحات السمنة المفرطة والقنوات المرارية في ورشتي عمل بـ"طب المنوفية"

منذ 48 دقيقة
كتب: محمود الحصري
جراحات السمنة المفرطة والقنوات المرارية في ورشتي عمل بـ"طب المنوفية"

جراحات السمنة المفرطة والقنوات المرارية في ورشتي عمل بقسم الجراحة بطب المنوفية

عقد قسم الجراحة بكلية طب جامعة المنوفية ورشتي عمل حول جراحات السمنة المفرطة واكتشاف القنوات المرارية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمال عميد الكلية.

وأشار الدكتور أشرف زين الدين رئيس قسم الجراحة ورئيس الورشة، إلى أن الورشتين عقدت على هامش المؤتمر السنوي لقسم الجراحة، موضحًا أنه تم خلال الورشتين عمل حالتين سمنة وثلاث حالات استكشاف قنوات مرارية لتدريب شباب الأطباء وتبادل الخبرات.

وأضاف أن الورشة حضرها 50 من أطباء الجراحة وأعضاء هيئة التدريس من جامعات المنوفية والمنصورة والزقازيق وطنطا ودمنهور والمستشفيات المركزية.

كما شارك في فعاليات الورشتين الدكتور شوقي شاكر، والدكتورة ألفت السباعي والدكتور محمد ليثي، وأجرى جراحات السمنة الدكتور فهيم بسيوني رئيس جمعية جراحة المناظير المصرية، وعمليات استكشاف القنوات المرارية مع استئصال المرارة بالمنظار الدكتور أحمد نصار الاستشاري البريطاني.

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