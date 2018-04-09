مارين لوبان: السيسي صديقا لفرنسا لجهوده في مكافحة الإرهاب

قالت مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية، والمرشحة الرئاسية الخاسرة، إن لها أصول مصرية قبطية، موضحةً أن جدتها وُلدت في مصر وعندما بلغت 20 عامًا ذهبت إلى فرنسا.

وأضافت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أنا منشغلة بالوضع في مصر، وهي تشكل مصدر أمل لنا، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بدور حاسم في محاربة الأصولية الإسلامية، وأنا أعتبره حليفًا طبيعيًا؛ لأن فرنسا يجب أن تقوم بدورها في محاربة الأصولية".

وتابعت: "عندما عدت إلى فرنسا طالبت بتعاون الأمن الفرنسي مع نظيره المصري، لأن الأخير قادر على مكافة الإرهاب بشكل كبير، لكن لم يسمعني أحد".