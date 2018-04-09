مارين لوبان ترد على اتهامها باستفزاز المسلمين بمنع الذبح الشرعي

علقت مارين لوبان، المرشحة الرئاسية الخاسرة، ورئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية، على اتهامها باستفزاز المسلمين، بدعوى مطالبتها بمنع الذبح على الطريقة الإسلامية.

وقالت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن هذا لم يحدث، لإنها طالبت بـ"تدويخ الحيوانات" قبل الإقدام على ذبحه، مشيرةً إلى أن ذبح الحيوانات أثناء الإفاقة لا يعتبر توجيه ديني، مشيرةً إلى أنها تمثل خطرًا صحيًا.

وتابعت: "هذه القاعدة أوصى بها الاتحاد الأوروبي، لكننا لا نطبقها رغم أننا نطبق كل القواعد السيئة التي يقرها الاتحاد".