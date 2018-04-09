فهد المديفر: قناة سلوى البحرية بها جانب عسكري وآخر استثماري

قال فهد المديفر عضو مجلس الأعمال المصري- السعودي، إن قناة سلوى البحرية هي قناة تمتد من مركز سلوى السعودي بطول 60 كم داخل الأراضي السعودية إلى أن يصل إلى خور العديد بطول الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية والتي تقع بها القاعدة الأمريكية والتي تبلغ 25% من مساحة قطر.

وأضاف المديفر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "نقطة تماس" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أن القناة بطول 60 كم وعرض 200 متر والغاطس فيها 20 متر، ما يسمح للسفن العملاقة المرور بها، لافتا إلى أنها داخل الأراضي السعودية تماما.

وأشار إلى أن جزءا من هذه القناة ستكون لها استخدامات عسكرية بحتة أما بالنسبة للجانب الاستثماري فسيتم إنشاء 3 موانئ على طول القناة.

وتابع أنه سيتم إنشاء شواطئ ومنتجعات سياحية على طول القناة إلى جانب الفنادق، لافتا إلى أنها ليست بعيدة عن المدن السعودية.

وأكد المديفر أنه سيتم إنشاء المزارع السمكية لدعم مشروعات المزارع السمكية بالمملكة، وأنه سيتم إنشاء شواطئ.