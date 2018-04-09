مصدر أمني: ضبط متسول بحقيبة سوداء حاول دخول كنيسة في العبور

قال مصدر أمني، إن الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة بولس الرسول بمدينة العبور، ألقت القبض على عامل حاول دخول الكنيسة، وبيده حقيبة سوداء اللون، وتبين من التحريات أنه حضر للكنيسة بغرض التسول.

وأضاف المصدر، أن المقبوض عليه يُدعى "محمد. س. ج" من محافظة الشرقية، وقال أثناء استجوابه، إنه يرغب في استجداء مرتادي الكنيسة.

وكشفت التحريات التي أجريت عن المتهم بمحيط إقامته بالشرقية، أنه معروف عنه وأسرته أعمال التسول ولم يستدل على ارتباطه بأي من عناصر النشاط المتطرف أو الجماعات الإرهابية.

ونفى المصدر، ما تم تداوله عن محاولة مجهول وضع عبوة متفجرة داخل الكنسية.