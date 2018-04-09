بالصور| سامو زين يشعل حفل شم النسيم بنادي مدينتي

أحيا المطرب سامو زين آخر فقرات حفل شم النسيم داخل نادي مدينتي الرياضي بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من الجنسين.

افتتح سامو زين حفله بأغنية "عايز مني إيه" بعدها قام بتحية الجمهور ثم انطلق ليقدم "تعالي بس قرب" و"الورد الأحمر"، "سواح"، "ينضرب بيك المثل"، وحرص سامو زين على مشاركة إحدى المعجبات من الجمهور غناء أغنية "قربي ليا" ثم استكمل الحفل بـ"بتمثل على مين" ..وغيرها، وأشعلت وصلات الرقص المتتالية طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين.

حرص سامو زين على توجيه تحية للشعب المصري لحسن استضافته للشعب السوري والوقوف بجانبه في محنته.

كما سبق صعود سامو زين على خشبو المسرح فقرة مميزة للمطرب أحمد زكريا تفاعل معها الجمهور، بالإضافة لفقرة firworks لسامي يوسف زادت من أجواء الإثارة والمكان.

الحفل من تنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري الذي شارك في إحياء فقراته وتأمين شيلد.