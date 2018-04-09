بالصور| هاني شاكر يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية 

أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر حفله الغنائي داخل المسرح بدار الأوبرا المصرية بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم والذي حمل لافتة "كامل العدد".

افتتح المطرب الكبير حفله بأغنية "وانت ماشي في مصر" وسط عاصفة من التصفيق الحار بعدها قام بشكر الحضور وهنأهم بأعياد شم النسيم والربيع ثم قدم غاني "بحبك أنا"، "بعد حبك"، "لو روحت بعيد".

كما قدم للمرة الأولى أغنية الجديدة "وعد مني" التي قام بتصويرها مؤخرا مع المخرج نبيل مكاوي وهي من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد الزعيم توزيع نادر حمدي وإنتاج وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.

واستكمل أمير الغناء وصلته الطربية والرومانسية بأغاني مبهجة تمايل معها الجمهور منها "مسا النور والهنا" لوردة، "كل ما أقول التوبة" و"جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ و"علي الضحكاية" و"أنا قلبي ليك"، بالإضافة إلى "غلطة"، "لو بتحب" واختتم حفله بأغنية "احلف بسماها وبترابها" التي زادت من أجواء الإثارة والحماسة الوطنية.

حضر الفنان الكبير هاني شاكر بصحبة أفراد إدارة أعماله التي يتولاها تامر عبد المنعم وكانت ضمن الحضور زوجته السيدة نهلة وعدد من صديقاتها والإعلامية سهير جودة.