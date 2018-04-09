تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| هاني شاكر يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية 

اليوم AM 04:39
كتب: ياسمين محمود
بالصور| هاني شاكر يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية 

هاني شاكر

أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر حفله الغنائي داخل المسرح بدار الأوبرا المصرية بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم والذي حمل لافتة "كامل العدد".

افتتح المطرب الكبير حفله بأغنية "وانت ماشي في مصر" وسط عاصفة من التصفيق الحار بعدها قام بشكر الحضور وهنأهم بأعياد شم النسيم والربيع ثم قدم غاني "بحبك أنا"، "بعد حبك"، "لو روحت بعيد".

كما قدم للمرة الأولى أغنية الجديدة "وعد مني" التي قام بتصويرها مؤخرا مع المخرج نبيل مكاوي وهي من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد الزعيم توزيع نادر حمدي وإنتاج وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.

واستكمل أمير الغناء وصلته الطربية والرومانسية بأغاني مبهجة تمايل معها الجمهور منها "مسا النور والهنا" لوردة، "كل ما أقول التوبة" و"جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ و"علي الضحكاية" و"أنا قلبي ليك"، بالإضافة إلى "غلطة"، "لو بتحب" واختتم حفله بأغنية "احلف بسماها وبترابها" التي زادت من أجواء الإثارة والحماسة الوطنية.

حضر الفنان الكبير هاني شاكر بصحبة أفراد إدارة أعماله التي يتولاها تامر عبد المنعم وكانت ضمن الحضور زوجته السيدة نهلة وعدد من صديقاتها والإعلامية سهير جودة.

أخبار متعلقة

هاني شاكر عن الانتخابات: "حب المصريين لبلدهم مش بشوفه في مكان تاني"

هاني شاكر عن الانتخابات: "حب المصريين لبلدهم مش بشوفه في مكان تاني"
هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بالأوبرا

هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بالأوبرا
هاني شاكر عن الرقص أمام اللجان الانتخابية: "شعب ملوش كتالوج"

هاني شاكر عن الرقص أمام اللجان الانتخابية: "شعب ملوش كتالوج"
الشاعر هاني عبد الكريم: قمة سعادتي حينما أستمع لكلماتي بصوت فضل شاكر

الشاعر هاني عبد الكريم: قمة سعادتي حينما أستمع لكلماتي بصوت فضل شاكر

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

أورهان لـ"الوطن": أردوغان قدم تنازلات لأمريكا لتطهير الأكراد عرقيا

أورهان لـ"الوطن": أردوغان قدم تنازلات لأمريكا لتطهير الأكراد عرقيا

خبير يوضح طرق توليد الطاقة من المخلفات: توفر 5% من احتياجات مصر

خبير يوضح طرق توليد الطاقة من المخلفات: توفر 5% من احتياجات مصر

آخرها مسلسل محمد رمضان.. 8 أعمال درامية في "اللوكيشن الصعيدي"

آخرها مسلسل محمد رمضان.. 8 أعمال درامية في "اللوكيشن الصعيدي"

بالفيديو| مارين لوبان تكشف تفاصيل أزمتها مع مفتي لبنان بسبب "الحجاب"

بالفيديو| مارين لوبان تكشف تفاصيل أزمتها مع مفتي لبنان بسبب "الحجاب"

فهد المديفر: خبرة المصريين في حفر القناة ستعجل من إنهاء سلوى

فهد المديفر: خبرة المصريين في حفر القناة ستعجل من إنهاء سلوى

اختيارات الوطن

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

الأكثر قراءة

عاجل