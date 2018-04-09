فهد المديفر: خبرة المصريين في حفر القناة ستعجل من إنهاء سلوى

قال فهد المديفر عضو مجلس الأعمال المصري- السعودي، إنه لم يصدر إلى الآن القرار السيادي من الدولة بالبدء في مشروع حفر قناة سلوى البحرية.

وأضاف المديفر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "نقطة تماس" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن الدراسات والتكلفة المادية للقناة تم تحديدها وكذلك المدة الزمنية التي سيتم العمل فيها للانتهاء من أعمال حفر قناة سلوى، لافتا إلى أن أقصى مدة ستكون 10 شهور على الأكثر وربما تتقلص لأن الكثبان الرملية بسيطة.

وأشار إلى أن وجود الخبرات المصرية في حفر القناة سيساعد على التعجيل بحفرها والانتهاء منها سريعا.