خبير يوضح طرق توليد الطاقة من المخلفات: توفر 5% من احتياجات مصر

مساعٍ كثيرة تبذلها الحكومة للتخلص من المخلفات للحد من التلوث البيئي واستغلال استخدامها في صناعات مختلفة، وآخرها بعد حديث الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بشأن استغلال المخلفات في توليد الطاقة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

بدوره، قال الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والكهرباء، إن إجمالي كمية المخلفات العضوية المتولدة سنويًا في مصر تقدر بنحو 55%، بينها 5% صالحة في إنتاج الطاقة، لافتًا إلى أن الفرد في المناطق الراقية يولد 1 كيلو، بينما في المناطق المتوسطة يولد نصف كيلو، أما الريفية ربع كيلو مخلفات.

وأوضح عزيز لـ"الوطن"، أنه توجد طريقتان لتحويل المخلفات إلى طاقة، أولهما الحرق وذلك من خلال جمع المخلفات في خزان مغلق وحرقها لاستخراج درجات الحرارة العالية التي تعمل على تشغيل المواتير لإنتاج الكهرباء.

وأضاف خبير الطاقة والكهرباء، أن النوع الثاني يكمن في التخمر، حيث يتم تخمر المواد العضوية المتمثلة في قش الأرز وبقايا الصرف الصحي وغيرها حيث يساعد التخمر على إخراج غاز الميثان الذي يقوم بتشغيل التوربين الكهرباء لتشغيل الطاقة.

واستكمل عزيز، أن مصر سوف توفر نحو 5% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة خلال 20 عامًا في حال استغلالها المخلفات المتولدة، التي تتميز بانبعاث كميات حرارية عالية، لافتًا إلى أن هذه المخلفات مثل البلاسيتيك والصفيح وإطارات لسيارات وجميع المواد التي تحتوي على مواد البتروكيميات.