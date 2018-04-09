أورهان لـ"الوطن": أردوغان قدم تنازلات لأمريكا لتطهير الأكراد عرقيا

قال الكاتب الصحفي الكردي، أورهان خلف، إن مطامع تركيا الاحتلالية لاحت ملامحها في الأفق بعد إعلان فيدرالية شمال سوريا التي يتبنى مشروعها شعوب الشمال السوري من كرد، عرب ، آشور ، سريان ، كلدان ، جركس ، وتركمان وغيرهم من الشعوب الأخرى، حيث يشكل الكرد الغالبية الكبرى في تلك المنطقة.

وأضاف أورهان لـ"الوطن": "أطماع أنقرة شكلت هواجس لدى حكومة الدولة التركية في إقامة كيان كردي محاذي لشريطها الحدودي في حين أن المشروع الفيدرالي هو نواة حل للأزمة السورية وفق النظم الديمقراطية المتعددة القائمة على أساس التشاركية والتآخي وبعيد عن المركزية المطلقة وكل البعد عن أي نية أو مشروع انفصالي من شأنه تقسيم سوريا".

وأوضح الكاتب الكردي أن هذه الهواجس كلها دفعت بالحكومة التركية إلى تقديم الدعم اللوجستي لأعتى التنظيمات الإرهابية لمحاربة الأكراد بحجة والإرهاب وعلى رأس تلك التنظيمات داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وكتائب متطرفة أخرى تابعة للجيش السوري الحر المنضوي تحت مظلة الإئتلاف السوري الوطني ، حيث اتخذت هذه التنظيمات من قتل وبطش وتعذيب وتشريد وقتل الأكراد وتطهيرهم عرقيا ركن من أركان عقيدتهم وبالرغم من جميع هجماتهم إلا أنهم فشلوا في تحقيق مآربهم وأهداف الدولة التركية في القضاء على الأكراد كونهم استطاعوا من خلال قواتهم المتمثلة حماية الشعب والمرأة التابعين لقوات سوريا الديمقراطية وبالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من دحر تلك التنظيمات من غالبية مناطق الشمال السوري نحو مساحة تقدر بـ ٣٠ بالمئة من مساحة سوريا.

وأشار أورهان إلى أن "الكردوفوبيا" جعلت من الحكومة التركية أن تلهث خلف مطامعها الاحتلالية وتقدم العديد من التنازلات لروسيا وأمريكا في سبيل إقامة منطقة عازلة أو منطقة خفض التوتر في الشمال السوري وهذه المنطقة بعرض 120 كلم وعمق يتراوح بين 70 الى 90 كلم ولكن النظام السوري أجهضت العدوان التركي الأول حين أفشل المخطط التركي ووجه ضربة قاصمة لطموحاته والتي تمثلت بتحرير حلب بمساهمة كبيرة من الطيران الروسي وأطاح بما كانت تحلم به تركيا من ممرات آمنة او مناطق حظر جوي الى آخر الطامع التركية من طروحاتها العدوانية والاحتلالية.