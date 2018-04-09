ضبط 28 إخوانيًا لاتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في مُحافظة المنيا، 28 من المُنتمين لجماعة الإخوان، بينهم قيادات تنظيمية، ومسئول حركة حسم في المُحافظة، وبحوزتهم مُخططات؛ لاستهداف رجال الأمن والأقباط، والمُنشأت العامة.

وقال مصدر أمني، إن معلومات قد وردت باجتماع 27 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتخطيط والقيام بأعمال تخريبية خلال أعياد القيامة والربيع، وأنّه تم التأكد من صحة تلك المعلومات، ومُداهمتهم، وضبطهم أبرزهم، صلاح ر، وأحمد. ع، وربيع. ع، وحسام. غ، وربيع. م، من قيادات الجماعة، في مراكز مغاغة، والمنيا، والعدوة، وأبوقرقاص، وبحوزتهم أوراق تنظيمية، وأجهزة كمبيوتر مدوّن عليها مُخططاتهم التفصيلية وأوامر التحرك لإشاعة الفوضى، والتحريض على التظاهر وأعمال العنف، وضبط "أ. م. ع"، مسئول حركة حسم في المنيا، وبحوزته أرواق تنظيمية ومُخططات لاستهداف رجال الشرطة، والأقباط، ومُنشأت الدولة.