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الوطن

طارق علام ينعى الإعلامية آمال فهمي: أكثر من تبنت مشاكل وهموم المصريين

اليوم AM 06:14
كتب: أحمد حامد دياب
طارق علام ينعى الإعلامية آمال فهمي: أكثر من تبنت مشاكل وهموم المصريين

طارق علام والإعلامية الراحلة آمال فهمي

نعى الإعلامي طارق علام الإعلامية الكبيرة آمال فهمي والتي رحلت عن عالمنا الأحد عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وكتب علام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله رحلت أم الإعلاميين الأستاذة آمال فهمي أكثر من تبنت مشكلات وهموم المصريين على موجات الإذاعة المصرية كم أنتِ عظيمة وقديرة وشامخة حتى في مرضك ورحيلك اللهم اغفر لها وارحمها".

يٌذكر أن علام قام بزيارة الإعلامية الراحلة في مستشفى المعادي العسكري وأجرى معها حوار تناول ذكريات التحاقه بالعمل الإعلامي لأول مرة في ماسبيرو.

 

 

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