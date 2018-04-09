"الصحة" للمواطنين: كلوا رنجة.. ومتاكلوش فسيخ نهائي

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ، إنه تم نشر عربات الإسعاف في شوارع المحافظات بإجمالي 2800 سيارة إسعاف، وهناك قوافل بها عربات جراحو وباطنة بجانب المتنزهات العامة.

وأضاف وديع خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "صباح أون"، المذاع على شاشة "أون لايف" أن جهاز الرقابة على محلات الأسماك المملحة أدى واجبه خلال الفترات السابقة، موضحًا أن صعوبة التنفس، والصداع والإسهال والتقيؤ من أهم علامات التسمم الغذائي.

وتابع وديع، أن أكل الرنجة صحي نسبيًا، ولا ننصح بأكل الفسيخ بتاتًا، لأن طريقة تمليحة تجلب السموم، مهما كان المصدر موثوق.

واستكمل وديع، أن مرضى الضغط لابد أن يبتعدوا عن الأسماك المملحة تمامًا.