"قرقاش": صمت الدوحة على ما يدور بشأن "قناة سلوى" دليل خوف وارتباك

رأى أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن صمت الدوحة حيال ما صدر عن مشروع "قناة سلوى" دليل خوف وارتباك.

وشدد قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن الحل لا يكمن "في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه".

وصرّح المسؤول الإماراتي بأن موضوع "قناة سلوى" يُعد دليلا على "فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها"، مؤكدًا في ذات الوقت أن "أوان التراجع والرجوع إلى العقل قد حان".