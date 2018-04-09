ضبط 7 أطنان رنجة وفسيخ فاسد في حملة مكبرة بالبحيرة

شنّت مباحث التموين في البحيرة، بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة، اليوم، حملة مكبرة، لضبط مصانع الرنجة والأسماك المملحة، التي تعمل دون ترخيص، وتمكنت الحملة من ضبط 7 أطنان رنجة وفسيخ فاسدة.

وضبطت الحملة التي ترأسها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، "أ. ص" صاحب مصنع رنجة دون ترخيص بمركز كوم حمادة، لإدارته المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 1 طن رنجة مدخنة، و"أ. ش" صاحب مصنع رنجة دون ترخيص بمركز كفر الدوار، لإدارته المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط طن رنجة مدخنة، وطن ملح طعام.

كما تم ضبط "م. ش" صاحب مصنع رنجة دون ترخيص بمركز إيتاي البارود، لإدارته المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 205 كيلو رنجة مدخنة، و"م. ع" صاحب مصنع رنجة دون ترخيص بمركز الدلنجات، لإدارته المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وحيازة أسماك رنجة مدخنة مجهولة المصدر دون فواتير دالة على مصدرها، وتم ضبط 510 كيلو رنجة مدخنة، و"ع. أ" صاحب مخزن لتخزين الأسماك المملوكة للغير بدمنهور، لحيازته وتخزينه 450 كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما ضبطت الحملة "أ. ج" صاحب مصنع رنجة دون ترخيص بمركز إدكو، لإدارته المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 500 كيلو رنجة مدخنة، و"ع. ف" صاحب مصنع رنجة دون ترخيص بمركز إدكو، لإدارته المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 500 كيلو رنجة مدخنة، و"ع. ع" صاحب ثلاجة لحفظ الأسماك بإيتاي البارود، لحيازته وتخزين أسماك رنجة مدخنة مجهولة المصدر دون فواتير دالة على مصدرها، وتم ضبط 255 كيلو رنجة، و"ال. م" صاحب مصنع أسماك مملحة بمركز أبوحمص، لحيازته وعرضه للبيع 630 كيلو فسيخ وسردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، و200 كيلو رنجة مدخنة دون بيانات وعلامات تجارية، و"م. أ" صاحب ثلاجة لحفظ الأسماك بكوم حمادة، لحيازته وتخزين أسماك رنجة مدخنة مجهولة المصدر دون فواتير دالة على مصدرها، وتم ضبط 300 كيلو رنجة مدخنة.