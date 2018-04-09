ضبط شخصين بتهمة سرقة محتويات محطات تقوية شبكات المحمول بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض وقائع سرقة محتويات ومستلزمات محطات تقوية شبكات التليفون المحمول بالأراضي الزراعية في دائرة مركز شبين القناطر بالمحافظة، حيث تبين أن وراء الوقائع عصابة من شخصين يتزعمها عاطل يدعى "النص"، وألقي القبض على المتهمين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام رجال البحث الجنائي بالقليوبية، عن تعرض محطات تقوية شبكات المحمول لمحاولات السرقة والتخريب كان آخرها بلاغ تلقاها المقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، من محمد سالم عواد متعاقد حراسة شبكات محمول فودافون، بشروع أشخاص مجهولين في سرقة أجهزة التبريد الخاصة بالمحطة ووضعها على سيارة وعندما استغاث بالأهالي فروا هاربين تاركين السيارة.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، حيث دلت التحريات من خلال فحص سيارة المتهمين المعثور عليها في مكان الحادث أنها تحمل رقم ص د ر 472 نقل ماركة شيفورلية جامبو بيضاء اللون شاسيه رقم 7103270 موتور 426196.. محمل عليها عدد 3 أجهزة تبريد خاصين بالمحطة وتبين أنها ملك "بدر. ع"عربجي، وبائع مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 2168 لسنة 2018م جنح قسم روض الفرج

من خلال التحريات تبين لضباط المباحث أن مرتكبي الواقعة كل من رجب وشهرتة "النص" سائق، السابق اتهامه في عدد 3 قضايا (سلاح - مخدرات) آخرهم القضية رقم 2118 لسنة 2014 م جنايات قسم روض الفرج – مخدرات المحكوم عليه في عدد 4 حكم حبس في قضايا تبديد و"سمير. ز" عاطل.

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنهما عقدا العزم وبيتا النية على الاستيلاء على أجهزة التبريد وبطاريات محطات تقوية شبكات المحمول بالأراضي الزراعية .. وليلة الحادث توجها لمكان الواقعة بالسيارة المضبوطة (ملك والد المتهم الأول) وقاما بتحميل عدد 3 أجهزة تبريد بالسيارة من الخلف إلا أنهما عند استغاثة خفير المحطة تركوا السيارة بالمسروقات وفرا هاربين وأضاف المتهم الأول أنه عقب هروبه قام بتحرير المحضر المشار إلية بسرقة السيارة.