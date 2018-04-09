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الوطن

تقرير فلسطيني: 609 معتقلين بينهم 95 طفلا و13 امرأة مارس الماضي

منذ 50 دقيقة
كتب: وكالات
تقرير فلسطيني: 609 معتقلين بينهم 95 طفلا و13 امرأة مارس الماضي

صورة أرشيفية

قال تقرير حقوقي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 609 مواطنين، بينهم 95 طفلاً، و13 امرأة، خلال مارس الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" 2018.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر، اليوم، عن مؤسسات حقوقية "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان"، يوثق انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم خلال مارس الماضي.

وأوضح التقرير انه باعتقال 609 مواطنين خلال مارس الماضي، يرتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 فبراير 2018، إلى نحو 6500 أسير، منهم 62 امرأة، بينهنّ 8 فتيات قاصرات.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال بلغ نحو 350 طفلاً.

وبين أن سلطات الاحتلال أصدرت 81 أمرًا إداريًا، منذ بداية العام، من بينها 34 أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500 معتقل.

وأكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت المؤسسات الحقوقية القائمة على التقرير، إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالاضطلاع بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، كما طالبت اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.

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