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الوطن

حديد التسليح مستقر و12790 جنيها لعز الدخيلة

منذ 27 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
حديد التسليح مستقر و12790 جنيها لعز الدخيلة

حديد تسليح

سجلت أسعار حديد التسليح، استقرارا سعريا في السوق المحلي دون تغير عقب انخفاضها خلال الأيام الأخيرة، مع إعلان المصانع عن أسعار بيع منتجاتها لشهر أبريل الجاري، وذلك مع التقلبات التي تشهدها أسعار المادة الخام "البيلت" بالأسواق العالمية وتراجعها بنحو 50 دولار للطن، مقارنة بنحو 550 دولار قبل أسبوعين.

واستقر سعر بيع حديد يشاي عند 12800 جنيه تسليم المصنع، وحديد عز الدخيلة بنحو 12790 جنيهًا للطن، والجارحي 12750 جنيهًا للطن، والمراكبي 12675، والسويس للصلب 12775 جنيهًا، ومجموعة الجيوشي للصلب ليسجل سعر تسليم المصنع 12500، وسجل منتج مصر ستيل 12500، وحديد عياد 12750 جنيها للطن، وحديد المصريين عند مستوى 12850 جنيها للطن تسليم المصنع.

وأرجع منتجون، الاستقرار إلى ضعف معدلات الطلب خلال الأسبوعين الأخيرين تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المصانع تعتمد على نظام متوسطات الأسعار في حساب تكلفة الإنتاج المهائية لمنتج حديد التسليح.

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