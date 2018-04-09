مقتل 6 من "داعش" أحدهم قيادي بارز في كركوك العراقية

قال مصدر استخباراتي وآخر أمني، إن قوات عراقية قتلت، اليوم الإثنين، 6 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم قيادي بارز في عمليتين أمنيتين منفصلتين بمحافظة كركوك (شمال).

وأوضح ضابط برتبة مقدم في الاستخبارات العراقية، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "القوات الأمنية قتلت قياديا بارزا في داعش، يدعى أبو وليد الشيشاني، في منطقة نائية على مقربة من مدينة كركوك".

وأضاف أن "المدعو الشيشاني، يعد واحدا من المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وهو العقل المدبر لشن الهجمات في محافظة كركوك".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات العراقية عثرت بحوزة الشيشاني، على وثائق وسجلات تتضمن معلومات مهمة عن أسماء لقيادات وعناصر التنظيم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي حادث منفصل، قتلت قوات الأمن 5 مسلحين من "داعش"، خلال عملية مداهمة لأحد مواقع التنظيم في محافظة كركوك، وفق ضابط في الشرطة.

وقال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، للأناضول، إن "قوات عراقية قتلت، خلال عملية مداهمة لمخبأ للتنظيم، 5 من مسلحي داعش، في قرية الحميرة بناحية الرشاد (35 كلم جنوب غرب مدينة كركوك)".