بالصور| احتفالات شم النسيم بالجزر النيلية في أسوان

توافد المئات من المواطنين بأسوان على الحدائق العامة والمتنزهات والجزر النيلية، اليوم الإثنين، احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث انطلقت المراكب النيلية والشراعية وسط نيل مدينة أسوان، لتنقل المواطنين إلى الجزر النيلية وسط أغاني فلكلورية وشعبية ونوبية.

ونظم مجموعة كبيرة من الشباب خاصة طلاب الجامعات حفلات فنية على الجزر النيلية، ليستمعوا لبعض الفنانين المشهورين في أسوان خاصة في التراث النوبي، كما تناولت الأسر الأسوانية "الفسيخ والبيض الملون" في الحدائق كأحد طقوس الاحتفال بشم النسيم.

ومن جانبه أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أن المحافظة استعدت تماما لاستقبال أعياد شم النسيم، وذلك بمراجعة النظافة العامة والتجميل في حدائق المحافظة، والتي تصل لـ 140 حديقة عامة تمثل أكبر المساحات الخضراء في محافظات مصر.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في الإدارات الخدمية والصحة، وتم نشر سيارات الإسعاف بمحيط الحدائق العامة والميادين.