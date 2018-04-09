السجن مدى الحياة لـ 28 عسكريا تركيا متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب

قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة بحق 28 عسكريا من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

كما برأت المحكمة، اليوم 11 عسكريا في القضية ذاتها.

وألقت السلطات التركية القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص في أعقاب المحاولة الانقلابية عام 2016، بينهم مسؤولو أمن وعسكريون وقضاة.

وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، بتدبير الانقلاب الفاشل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا، بينما ينفي جولن هذا الاتهام.

واعتقلت أنقرة أكثر من 38 ألف شخص لصلاتهم بجولن، كما فصلت أكثر من 110 آلاف موظفا منذ صيف عام 2016.