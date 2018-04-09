مصرع شخص بعد اندلاع حريق بمنزله في المنيا بسبب سيجاره

قررت نيابة مركز المنيا، بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تشريح جثة موظف بالمعاش، مقيم بقرية صفط اللبن، لقي مصرعه حرقًا في ظروف غامضة، فيما ذكرت أسرته أن حريق نشب في غرفة بمنزله بسبب سيجاره مشتعله.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع "ث ف" 65 عامًا بالمعاش، ومقيم بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، حرقًا في ظروف غامضة.

انتقل لمكان الواقعة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، والنقيب محمد وفائي معاون المباحث، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان يعاني من تاريخ مرضي نفسي سابق وقعيد الفراش وقد شب حريق بغرفته أدعى أهليته أنه بسبب سيجارة مشتعلة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد تقرير مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته، أن الحرق جاف النوع ومن درجات حريق الجسم الثلاث بنسبة تقترب من الـ 80% بمناطق الوجه والطرف العلوي الأيسر، والجانب الأيسر من البطن والصدر وأعلى الظهر والفخذ الأيسر مع تفحم جزء من ملابسه، وأنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي العام، لحين تشريحها وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.