بعد إهانة "ترامب" لـ"الأسد".. "الكرملين": غير لائق

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري بشار الأسد في تغريدته أمس بكلمات غير لائقة، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأشار بيسكوف أثناء مؤتمر صحفي إلى أن الأسد يعد الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية وتابع: "من وجهة نظرنا من غير اللائق استخدام كلمات مهينة بحقه كرئيس شرعي للبلاد".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي أمس بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، حيث وصف الأسد بـ"حيوان"، محملا الحكومة السورية وروسيا وإيران المسؤولية عما حدث.